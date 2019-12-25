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В Заневском парке появится освещение пешеходных дорожек и элементов благоустройства
Сегодня, 13:59
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В Заневском парке появится освещение пешеходных дорожек и элементов благоустройства

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Парк не благоустраивался 60 лет.

В Заневском парке установят освещение. В ближайшие месяцы на территории зеленой зоны появится 208 световых опор. Об этом сообщила пресс-служба администрации Красногвардейского района.

Кроме того, будут подсвечены малые архитектурные формы, арки и навесы, зона отдыха и пешеходные дорожки.

Парк находится на Малоохтинском проспекте. В результате работ будет сохранен зеленый ландшафт и транзитные зоны парка. Планировалось, что участок получит "космический облик". 

Проект благоустройства разработало архитектурное бюро "Нескучный сад". Оно же работало над оформлением территории у "Ленполиграфмаша". Недавно элементы благоустройства вызвали обсуждение

Фото: ВКонтакте / Красногвардейский район Санкт-Петербурга

Теги: благоустройство, заневский парк, освещение
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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