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Синоптик пообещал жаркую погоду петербуржцам в воскресенье
Сегодня, 9:02
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Синоптик пообещал жаркую погоду петербуржцам в воскресенье

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Столбики термометров покажут +28 градусов.

Сегодня, 14 августа, в Петербурге день будет теплым и солнечным. Об этом сообщил в своем tg-канале ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

По прогнозам синоптика, силами обширного циклона воздух в Северной столице прогреется до +28 градусов. В Ленобласти будет еще жарче, столбики термометров покажут +29 градусов. Подует северо-восточный ветер, его порывы будут достигать 7 м/с. 

Атмосферное давление составит 765 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

Специалист центра "Фобос" напомнил, что в понедельник в городе на Неве станет еще теплее. Петербуржцы почувствуют жару в 30 градусов. 

Ранее на Piter.tv: в Петербурге открылась выставка ретроавтомобилей.

Фото: Piter.tv 

Теги: жара, леус, погода, природа, прогноз, фобос
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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