В Выборге мужчина подозревается в убийстве родителей

В 2019 году подозреваемый был осужден мерой медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

В Выборге мужчина подозревается в убийстве своих родителей-пенсионеров. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию 6 октября обратился 58-летний житель Выборга, который сообщил, что его 62-летний брат С. не выходит на связь.

Сотрудники МЧС вскрыли дверь квартиры на Офицерской улице и обнаружили там тела 61-летней Е. и 62-летнего С. На телах пенсионеров были зафиксированы множественные колото-резанные раны.

По подозрению в совершении указанного преступления задержан 24-летний А., который убил своих родителей и с места происшествия скрылся.

Возбуждено уголовное дело. В 2019 году подозреваемый был осужден мерой медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

В Петербурге перед судом предстанет таксист-мигрант, зарезавший другого водителя.

Фото: Piter.tv