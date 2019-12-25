Петербуржец во время задержания попытался выкинуть в мусоропровод гашиш

При задержании он выкинул в мусоропровод два прямоугольных предмета.

В Невском районе Петербурга на лестничной площадке по подозрению в хранении наркотиков был задержан мужчина. Об этом Piter.tv стало известно от источника в правоохранительных органах.

Накануне, 10 ноября, на лестничной площадке дома 19к3 по улице Коллонтай по подозрению в хранении наркотиков был задержан 26-летний Д. При задержании он выкинул в мусоропровод два прямоугольных предмета.

В помещении для хранения и сбора мусорных контейнеров были обнаружены и изъяты два прямоугольных предмета светло коричневого цвета, обернутые в полимерный материал. Это оказалось 194,3 грамма гашиша.

Еще один петербуржец отсудил 490 тысяч рублей за безосновательные 8 месяцев в СИЗО по делу о наркотиках.

Фото: Piter.tv