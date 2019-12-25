Петербуржец отсудил 490 тысяч рублей за безосновательные 8 месяцев в СИЗО

Он находился в СИЗО по делу о наркотиках.

Московский районный суд Петербурга взыскал компенсацию за незаконное уголовное преследование в пользу мужчины, который провел в СИЗО более полугода по делу о наркотиках. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Бывший подозреваемый смог получить 490 тысяч в качестве моральной компенсации. Изначально истец требовал с министерства финансов РФ, МВД России и с управления федерального казначейства по Ленобласти 2,46 миллиона рублей.



Зимой 2019 года петербуржца задержали по делу о наркотиках, его отравили в СИЗО. В августе прошлого года дело прекратили из-за отсутствия состава преступления, подозреваемого отпустили.

Мужчина в обосновании компенсации указал, что он длительное время был в СИЗО из-за преступления, которое не совершал. Также в это время он не мог обеспечивать семью и ухаживать за больной матерью. Также мужчина страдал, так как многие СМИ упоминали его имя как обвиняемого.

В конце октября в Петербурге с наркотиками задержали представителя Кадырова по СЗФО Хизриева.

Фото: Piter.tv