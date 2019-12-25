После проверки прокуратуры в Петербурге с линии сняли 10 неисправных автобусов

Было осмотрено свыше 300 транспортных средств.

Прокуратура Центрального района Петербурга проверила соблюдение законодательства в сфере безопасности дорожного движения в деятельности организаций, которые осуществляют перевозки пассажиров. К мероприятию привлекли сотрудников Госавтоинспекции, рассказали в надзорном ведомстве 18 февраля.

Было осмотрено свыше 300 автобусов на конечных остановках и на линиях. Выявлено 10 транспортных средств с неисправностями, их сняло с маршрутов до устранения нарушений. А один автобус направили до автопарка на жесткой сцепке.

По результатам проверки прокуратура района внесла представления в адрес двух перевозчиков, которые находятся на рассмотрении. Фактическое устранение нарушений контролируется. Пресс-служба прокуратуры Петербурга

Ранее на Piter.TV: в Петербурге количество водителей-мигрантов выросло на 16% за год.

Фото: Piter.TV