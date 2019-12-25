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После проверки прокуратуры в Петербурге с линии сняли 10 неисправных автобусов
Сегодня, 11:23
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После проверки прокуратуры в Петербурге с линии сняли 10 неисправных автобусов

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Было осмотрено свыше 300 транспортных средств.

Прокуратура Центрального района Петербурга проверила соблюдение законодательства в сфере безопасности дорожного движения в деятельности организаций, которые осуществляют перевозки пассажиров. К мероприятию привлекли сотрудников Госавтоинспекции, рассказали в надзорном ведомстве 18 февраля. 

Было осмотрено свыше 300 автобусов на конечных остановках и на линиях. Выявлено 10 транспортных средств с неисправностями, их сняло с маршрутов до устранения нарушений. А один автобус направили до автопарка на жесткой сцепке.

По результатам проверки прокуратура района внесла представления в адрес двух перевозчиков, которые находятся на рассмотрении. Фактическое устранение нарушений контролируется. 

Пресс-служба прокуратуры Петербурга

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Фото: Piter.TV

Теги: автобусы, госавтоинспекция, прокуратура петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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