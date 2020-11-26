Во время рейда в Петербурге полицейские изъяли около 1000 литров алкоголя

Проверке подверглись как крупные рестораны, так и продуктовые магазины.

В Петербурге на выходных полиция провела масштабный рейд по заведениям, торгующим алкоголем. Проверке подверглись как крупные рестораны, так и продуктовые магазины, рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В Невском районе Петербурга правоохранители проверили пять ресторанов, в которых были выявлены различные нарушения, в том числе в части реализации алкоголя. В одном из ресторанов имелась лицензия лишь на реализацию слабоалкогольной продукции, хотя клиентам предлагался широкий ассортимент крепких напитков. Также без лицензии на продажу крепкого алкоголя осуществлял деятельность ресторан на Белградской улице во Фрунзенском районе. Оперативники изъяли более 50 бутылок различного алкоголя.

Параллельно экономическая полиция проверила несколько десятков продуктовых магазинов в семи районах города. В половине проверяемых "точках" были выявлены нарушения порядка оборота алкогольной продукции. В двух магазинах в Кировском районе продажа алкоголя осуществлялась без лицензии. В Калининском, Петродворцовом, Невском и Красносельском районах алкоголь в продуктовых магазинах продавали с нарушением законодательства. Ещё в одном из магазинов в Невском районе полицейскими было изъято свыше 50 бутылок контрафакта.

В результате масштабного рейда полицейскими изъято около 1000 литров алкоголя, при этом свыше 360 литров – с признаками контрафактности.

В начале октября в центре Петербурга полиция закрыла бары, торговавшие сомнительным алкоголем.

Видео: МВД