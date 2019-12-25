В Петербурге несовершеннолетнего осудили за убийство

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года в воспитательной колонии.

Московский районный суд огласил приговор в отношении несовершеннолетнего, признанного виновным в совершении убийства. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов Петербурга.

Следствие полагает, что 24 июля 2021 не позднее 00:12 обвиняемый, находясь у дома 89 по Пулковскому шоссе, в ходе конфликта нанес С. не менее одного удара в грудь. Пострадавший скончался.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года в воспитательной колонии.

На прошлой неделе 17-летний петербуржец попал в больницу с отравлением психотропным веществом.

Фото: Piter.tv