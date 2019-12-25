На улице Коммунаров после поднявшейся температуры скончался 4-месячный мальчик

По предварительной информации, утром 7 декабря у ребёнка поднялась температура, днём родители вызвали скорую помощь.

В Красносельском районе после поднявшейся температуры скончался четырехмесячный ребёнок. Об этом стало известно Piter.tv.

По данным врача скорой помощи, днём 7 декабря из частного дома по улице Коммунаров в автомобиль скорой принесли младенца. В ходе осмотра оказалось, что ребёнок мертв, после чего граждане забрали мальчика, сели в автомобиль и уехали. Как оказалось, они направились в поликлинику.

По предварительной информации, утром 7 декабря у ребёнка поднялась температура, днём родители вызвали скорую помощь. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

В отношении родителей составлены адм. протоколы по ст. 18.8 ч. 3 (нарушение миграционного законодательства), ст. 5.35 ч. 1 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию детей).

Также накануне после поднявшейся температуры и кашля на Пискаревском проспекте скончался трехлетний ребёнок.

Фото: Piter.tv