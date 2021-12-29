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Дворник зарезал собутыльника на 4-й Советской улице
Сегодня, 8:42
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Дворник зарезал собутыльника на 4-й Советской улице

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Между ними произошла ссора.

В подвале дома 46 по 4-й Советской улице обнаружили труп с ножевым ранением. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 12 января поступило сообщение о ножевом ранении мужчины. В результате выезда в подвале был найден труп 30-летнего мужчины. По подозрению в совершении указанного преступления был задержан 34-летний дворник. Он пояснил, что после совместного распития спиртных напитков произошла ссора, в результате которой он ударил ножом собутыльника.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Выборге пенсионер едва не зарезал жену.

Фото: pexels

Теги: советская улица, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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