Уровень заболеваемости ОРВИ у петербургских детей упал почти на 50%

Специалисты напоминают, что нужно реже находиться в местах скоплений людей, необходимо регулярно мыть руки с мылом, промывать нос после нахождения в общественных местах.

В Петербурге уровень заболеваемости ОРВИ у детей снизился практически на 50%. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Северной столице.

По сравнению с прошлой неделей уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом уменьшился на 15,2% среди взрослого населения. Что касается детей, то у них уровень заболеваемости за неделю уменьшился на 60,2% (0-2 года), на 45,1% (3-6 лет), на 48,3% (7-14 лет).

Специалисты напоминают, что нужно реже находиться в местах скоплений людей, необходимо регулярно мыть руки с мылом, промывать нос после нахождения в общественных местах.

Фото: pexels