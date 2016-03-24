В Луге мужчина выбросил знакомую с четвёртого этажа

Пострадавшая 27-летняя девушка получила серьезные травмы.

В Луге бытовой конфликт едва не закончился убийством. Об этом сообщила пресс-служба Следкома по Ленобласти.

В воскресенье, 13 марта, около 14:30 в полицию позвонила женщина и заявила, что с 4 этажа выпала девушка. Прибывшие полицейские выяснили, что из окна её выбросил пьяный знакомый.

Пострадавшая 27-летняя девушка получила серьезные травмы. Она находится в больнице с переломом позвоночника, левого плеча и с ушибом внутренних органов.

По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был неоднократно судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, за кражу и другие преступления.

Утром 14 марта два человека погибли в пожаре на Маршала Тухачевского.

Фото: Piter.tv