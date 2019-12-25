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В Ленобласти на 7 лет осудили мужчину, который несколько месяцев хранил тело жертвы в гараже
Сегодня, 13:11
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти на 7 лет осудили мужчину, который несколько месяцев хранил тело жертвы в гараже

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Мужчина признал свою вину и раскаялся.

В Ленобласти суд вынес приговор 40-летнему жителю, признанному виновным в убийстве. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по региону

Следователи установили, что в Бокситогорском районе в конце января 2021 года в ходе конфликта обвиняемый ударил тупым твёрдым предметом по голове 32-летнего знакомого, в результате чего тот скончался. Тело несколько месяцев лежало в арендуемом гараже, затем обвиняемый в июле вывез останки в лес и сжег там.

Мужчина признал свою вину и раскаялся. Он проведет 7 лет в колонии строгого режима.

Ранее СК показал видео, как мужчина избавлялся от двух тел в московском лесу.

Фото: Piter.tv

Теги: убийство
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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