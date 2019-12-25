  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Красном Селе неизвестный на стройке упал в котлован
Сегодня, 8:18
129
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Красном Селе неизвестный на стройке упал в котлован

0 0

Со слов начальника участка: данный мужчина не являлся работником.

В Красном Селе на стройке с неустановленной высоты в котлован упал неизвестный мужчина. Об этом стало известно Piter.tv.

Установлено, что на строительной площадке после падения с неустановленной высоты в котлован обнаружен труп неизвестного мужчины, на вид около 30 лет.

Со слов начальника участка: данный мужчина не являлся работником. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее в подъезде дома по Толубеевскому проезду был обнаружен труп мужчины с татуировкой "Яна".

Фото: Piter.tv

Теги: красное село, падение, стройка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии