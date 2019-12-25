В Красном Селе неизвестный на стройке упал в котлован

В Красном Селе на стройке с неустановленной высоты в котлован упал неизвестный мужчина. Об этом стало известно Piter.tv.
Установлено, что на строительной площадке после падения с неустановленной высоты в котлован обнаружен труп неизвестного мужчины, на вид около 30 лет.
Со слов начальника участка: данный мужчина не являлся работником. Труп направлен в морг для установления причины смерти.
Ранее в подъезде дома по Толубеевскому проезду был обнаружен труп мужчины с татуировкой "Яна".
Фото: Piter.tv
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