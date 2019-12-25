В Колпинском районе задержали мужчину с килограммом мефедрона

Возбуждено уголовное дело.

В Колпинском районе был задержан 26-летний мужчина, у которого при себе были изъято 17 полиэтиленовых прозрачных пакетов с неустановленным веществом. С 12 по 24 ноября была проведена экспертиза, которая установила, что это мефедрон. Об этом стало известно Piter.tv.

У 26-летнего жителя Кудрово 12 ноября изъяли17 полиэтиленовых прозрачных пакетов. Согласно экспертизе, это был мефедрон общей массой 1016,3 граммов.

Возбуждено уголовное дело.

На прошлой неделе в Петербурге полиция прикрыла сеть наркоторговцев.

Фото: Piter.tv