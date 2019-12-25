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В Киришах неизвестный потушил Вечный огонь
Сегодня, 9:28
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В Киришах неизвестный потушил Вечный огонь

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Вечный огонь считается воинским захоронением или мемориальным сооружением.

Неизвестный потушил Вечный огонь в Киришах. Кроме того, была перевернута плита. В полицию обратился представитель местной администрации, узнал Piter.tv.

13 июня в полицию поступило сообщение о том, что огонь около дома №2 на проспекте Победы потух. Вскоре плиту вернули на место, и горение восстановили.

Так как на месте отсутствуют камеры видеонаблюдения, установить личность злоумышленника будет непросто. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее Piter.tv рассказывал о том, как выпивший мужчина упал в Вечный огонь на Марсовом поле. 

Фото: Piter.tv

Теги: вечный огонь, кириши
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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