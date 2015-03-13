В Гатчине грузовые вагоны сошли с рельсов

По данным прокуратуры, маневровый локомотив столкнулся с подвижным составом.

Во вторник, 5-го октября, на станции "Гатчина-Товарная-Балтийская" сошли с рельсов 4 грузовых вагона. Среди них были цистерны. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Инцидент произошел в 14:50 во время произведения маневров. В результате происшествия нарушен габарит пути. По предварительным данным, никто не пострадал.

По информации Северо-Западной транспортной прокуратуры, маневровый локомотив столкнулся с подвижным составом. Из-за этого произошел сход 5 грузовых вагонов, 3 из них опрокинулись на бок. Ситуация находится на контроле ведомства.

На место направили два восстановительных поезда с перекачивающей станцией. Сход вагонов не повлиял на движение пассажирских электропоездов.

Фото: источник Piter.TV