В Гатчине грузовые вагоны сошли с рельсов

Во вторник, 5-го октября, на станции "Гатчина-Товарная-Балтийская" сошли с рельсов 4 грузовых вагона. Среди них были цистерны. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.
Инцидент произошел в 14:50 во время произведения маневров. В результате происшествия нарушен габарит пути. По предварительным данным, никто не пострадал.
По информации Северо-Западной транспортной прокуратуры, маневровый локомотив столкнулся с подвижным составом. Из-за этого произошел сход 5 грузовых вагонов, 3 из них опрокинулись на бок. Ситуация находится на контроле ведомства.
На место направили два восстановительных поезда с перекачивающей станцией. Сход вагонов не повлиял на движение пассажирских электропоездов.
Фото: источник Piter.TV
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