  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Гатчине грузовые вагоны сошли с рельсов
Сегодня, 16:39
212
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В Гатчине грузовые вагоны сошли с рельсов

0 0

По данным прокуратуры, маневровый локомотив столкнулся с подвижным составом.

Во вторник, 5-го октября, на станции "Гатчина-Товарная-Балтийская" сошли с рельсов 4 грузовых вагона. Среди них были цистерны. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Инцидент произошел в 14:50 во время произведения маневров. В результате происшествия нарушен габарит пути. По предварительным данным, никто не пострадал.

По информации Северо-Западной транспортной прокуратуры, маневровый локомотив столкнулся с подвижным составом. Из-за этого произошел сход 5 грузовых вагонов, 3 из них опрокинулись на бок. Ситуация находится на контроле ведомства. 

На место направили два  восстановительных поезда с перекачивающей станцией. Сход вагонов не повлиял на движение пассажирских электропоездов. 

Фото: источник Piter.TV

Теги: гатчина балтийская, железная дорога, происшествие, сход с рельсов
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии