Выборгские драккары вернулись на набережную после реставрации

Скандинавские ладьи были сняты с набережной для ремонта в ноябре прошлого года.

Два драккара, украшающие набережную Выборга, снова доступны для обозрения туристам и местным жителям после завершения очередного этапа реставрационных работ. Фотографии с места реставрации были опубликованы 23 февраля в местном паблике "Интересные события в Выборге".

Скандинавские ладьи были сняты с набережной для ремонта в ноябре прошлого года. Однако, после возвращения драккаров, некоторые пользователи соцсетей выразили недовольство выбранным оттенком коричневой краски, в которую они были покрашены.

Согласно документам госзакупки, предполагалась обработка поверхности дерева маслянистым антисептиком, а о покраске и ее оттенках в первоначальных документах речь не шла. Ремонт обошелся бюджету Ленинградской области в 375 тысяч рублей.

Стоит отметить, что драккары, расположенные на набережной возле гостиницы "Дружба", не являются исторически точными копиями. Они были созданы в 80-х годах для съемок фильма про викингов. К 2009 году эти копии пришли в негодность и были заменены на окончательно декоративные, не предназначенные для спуска на воду конструкции.

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Фото: ВКонтакте / Интересные события в Выборге