Узоры из инея украсили растения в Ленобласти

Начало ноября в Ленинградской области ознаменовалось первым снегопадом, однако снежный покров быстро исчез, оставив лишь узоры из инея, напоминающие о приближающейся зиме. Губернатор Александр Дрозденко поделился фотографиями растений, покрытых ледяными кристаллами.
"Одна снежинка - еще не снег" - прокомментировал фотографии глава региона. Он также добавил, что иней является одним из видов осадков, а форма ледяных кристаллов зависит от температуры окружающего воздуха.
Александр Дрозденко пожелал жителям Ленинградской области недели, полной добрых и успешных дел.
Ранее энергетики ликвидировали аварии в семи районах Ленобласти.
Фото: Telegram / Александр Дрозденко
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