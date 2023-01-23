Узоры из инея украсили растения в Ленобласти

Иней является одним из видов осадков, а форма ледяных кристаллов зависит от температуры окружающего воздуха.

Начало ноября в Ленинградской области ознаменовалось первым снегопадом, однако снежный покров быстро исчез, оставив лишь узоры из инея, напоминающие о приближающейся зиме. Губернатор Александр Дрозденко поделился фотографиями растений, покрытых ледяными кристаллами.

"Одна снежинка - еще не снег" - прокомментировал фотографии глава региона. Он также добавил, что иней является одним из видов осадков, а форма ледяных кристаллов зависит от температуры окружающего воздуха.

Александр Дрозденко пожелал жителям Ленинградской области недели, полной добрых и успешных дел.

Ранее энергетики ликвидировали аварии в семи районах Ленобласти.

Фото: Telegram / Александр Дрозденко