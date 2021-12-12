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Энергетики ликвидировали аварии в семи районах Ленобласти
Сегодня, 16:58
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Энергетики ликвидировали аварии в семи районах Ленобласти

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Сети электроснабжения пострадали от непогоды.

Бригады энергетиков ликвидировали аварии на сетях электроснабжения в семи районах Ленинградской области.

Как отметили в пресс-службе администрации Ленинградской области, основные работы выполнены. В настоящее время ведутся ремонтные работы в посёлке Назия – свет там появится в ближайшее время. В Низино же коммунальщики восстанавливают поврежденную магистраль холодного водоснабжения.

Аварии на электросетях были вызваны непогодой.

Ранее Piter.TV сообщал, что новогодний каток на Конюшенной площади откроет четвертый сезон, стартующий на несколько дней раньше, чем в 2023 году.

Фото: Telegram-канал "Админка" / пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: свет в ленобласти, энергетики против непогоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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