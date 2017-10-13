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Сотрудники КГИОП осмотрели здание вокзала в Сестрорецке после пожара

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Эксперты установили имущественный вред, причиненный пожаром зданию вокзала в Сестрорецке.

Как сообщает “Петербургский дневник”, утром 8 февраля специалисты КГИОПа проверили пострадавшее здание вокзала в Сестрорецке. Эксперты оценили ущерб, причиненный огнем.
 
Специалисты установили, что в результате возгорания повреждения получил только второй этаж здания. Там в ремонте нуждаются помещения в северо-восточной части. Необходимо заменить балки перекрытий и смежных комнат, выбитые стекла, а также избавиться от следов копоти и гари. В пожаре выгорел мезонин, украшавший оконные конструкции.
 
Причины возникновения пожара все еще неизвестны. В настоящее время в здании ведутся противоаварийные работы. Делом занимаются правоохранительные органы. Проводится административное расследование инцидента. 
 
Подробнее о пожаре в Сестрорецке Piter.tv публиковал здесь. Представители РЖД заверили пассажиров, что проблем с покупкой билетов на электрички не будет - в поездах будут ходить кассиры
Теги: возгорания , вокзал , кгиоп , пожар , последствия , сестрорецк
Категории: Новости СПб

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