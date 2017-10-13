Сотрудники КГИОП осмотрели здание вокзала в Сестрорецке после пожара

Эксперты установили имущественный вред, причиненный пожаром зданию вокзала в Сестрорецке.

Как сообщает “ Петербургский дневник ”, утром 8 февраля специалисты КГИОПа проверили пострадавшее здание вокзала в Сестрорецке. Эксперты оценили ущерб, причиненный огнем.

Специалисты установили, что в результате возгорания повреждения получил только второй этаж здания. Там в ремонте нуждаются помещения в северо-восточной части. Необходимо заменить балки перекрытий и смежных комнат, выбитые стекла, а также избавиться от следов копоти и гари. В пожаре выгорел мезонин, украшавший оконные конструкции.

Причины возникновения пожара все еще неизвестны. В настоящее время в здании ведутся противоаварийные работы. Делом занимаются правоохранительные органы. Проводится административное расследование инцидента.