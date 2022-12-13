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МЧС: 14 марта в Петербурге ожидается усиление ветра до 17 м/с
Сегодня, 15:24
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

МЧС: 14 марта в Петербурге ожидается усиление ветра до 17 м/с

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При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо позвонить в службу спасения по телефону "01".

Главное управление МЧС России по Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС",14 марта прогнозируется ветер местами до 17 м/с. На дорогах гололедица.

Петербуржцам советуют убрать с балкона вещи, не открывать окна. Автомобиль лучше ставить в гараж, а при отсутствии гаража парковаться вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций.

Пешеходам также стоит обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, деревья. 

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо позвонить в службу спасения по телефону "01", владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101".

Фото: Piter.tv

Теги: ветер, мчс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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