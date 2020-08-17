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В Петербурге вечером ветер усилится до 15 м/с
Сегодня, 16:37
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге вечером ветер усилится до 15 м/с

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При ветре рекомендуется убрать вещи с балкона, автомобиль поставить в гараж или вдали от слабо укреплённых конструкций.

Главное управление МЧС России по Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 15 июня вечером ожидается усиление ветра до 15 м/с. 

При ветре рекомендуется убрать вещи с балкона, автомобиль поставить в гараж или вдали от слабо укреплённых конструкций. Пешеходам советуется обходить рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей и деревья.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01", владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101".

Фото: Piter.tv

Теги: ветер, мчс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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