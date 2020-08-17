В Петербурге вечером ветер усилится до 15 м/с

При ветре рекомендуется убрать вещи с балкона, автомобиль поставить в гараж или вдали от слабо укреплённых конструкций.

Главное управление МЧС России по Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 15 июня вечером ожидается усиление ветра до 15 м/с.

При ветре рекомендуется убрать вещи с балкона, автомобиль поставить в гараж или вдали от слабо укреплённых конструкций. Пешеходам советуется обходить рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей и деревья.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01", владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101".

Фото: Piter.tv