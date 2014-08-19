В Петербурге и Ленобласти в местах массовых праздничных мероприятий ежедневно будет задействовано почти 2 тысячи полицейских

В преддверии новогодних праздников полиция просит не забывать о личной безопасности и законопослушном поведении.

В предстоящие праздничные дни в Петербурге и Ленинградской области запланировано проведение более тысячи публичных мероприятий, в том числе почти 200 мероприятий на улицах. В 420 храмах региона пройдут торжественные рождественские богослужения.

По данным регионального МВД, для обеспечения правопорядка и безопасности граждан в местах массовых мероприятий ежедневно будет задействовано почти 2 тысячи полицейских.

В преддверии новогодних праздников полиция просит не забывать о личной безопасности и законопослушном поведении, особенно после употребления алкогольных напитков. Согласно статье 20.21 КоАП РФ, нахождение в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, запрещено!

Фото: Piter.tv