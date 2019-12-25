После вмешательства прокуратуры пожилым петербуржцам возместили ущерб от затопления квартиры

Ремонт обошелся в более чем 43 тыс. рублей.

Прокуратура Невского района Петербурга провела проверку по обращению семейной пары пенсионеров-инвалидов. Соседка затопила их квартиру, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства 25 сентября.

Инцидент произошел 23 января. В результате коммунальной аварии пострадали стены и потолок в санузле, коридоре и на кухне. Ремонт обошелся в более чем 43 тыс. рублей.

Не достигнув с соседкой согласия по вопросу возмещения ущерба, пожилая пара обратилась в районную прокуратуру.

Прокурор Невского района после проведенной проверки обратился с иском в суд и потребовал взыскать с виновницы коммунальной аварии компенсацию причиненного ущерба. Требования прокуратуры района удовлетворены, в пользу семьи пенсионеров взыскана сумма ущерба. Пресс-служба прокуратуры Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что в Кировском районе по требованию прокуратуры Петербурга отремонтировали проезды.

Фото: Piter.TV