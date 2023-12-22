В Петербурге охранник управлял служебным авто в состоянии опьянения

Суд назначил петербуржцу наказание в виде 200 часов обязательных работ .

Сотрудник охранного предприятия управлял служебным авто в состоянии опьянения. За это суд приговорил его к обязательным работам. Об этом сообщила прокуратура Кировского района.

Суд установил, что ночью 7 сентября 2023 года мужчина в состоянии опьянения управлял служебным автомобилем охранного предприятия, имеющим специальные знаки и сигналы. Сам подсудимый на момент совершения преступления являлся работником охранной организации. Сотрудники ДПС отстранили мужчину от управления транспортным средством, от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения фигурант отказался, что в силу закона приравнивается к факту опьянения.

Ранее подсудимый привлекался к административной ответственности по ст. 12.26 КоАП РФ за отказ от медосвидетельствования.

Суд назначил петербуржцу наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года.

Ранее в Петербурге у любителя пьяной езды конфискованы деньги за проданное авто.

Фото: Piter.tv