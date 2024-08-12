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В канаве за остановкой на Ржевской улице мужчина сломал бедро при падении
Сегодня, 16:04
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В канаве за остановкой на Ржевской улице мужчина сломал бедро при падении

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Пострадавший приехал в поликлинику и, выйдя из транспорта, поскользнулся и упал.

Росгвардейцы обнаружили и передали медикам мужчину, который упал на остановке общественного транспорта и серьезно травмировал ногу. Помощь понадобилась 60-летнему местному жителю, рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Утром 3 марта сотрудники отдела вневедомственной охраны по Красногвардейскому району заметили, что в канаве за остановкой, расположенной около поликлиники на Ржевской улице, лежит мужчина и не может подняться. Пострадавший приехал в медицинское учреждение и, выйдя из транспорта, поскользнулся и упал. Фельдшеры "скорой" диагностировали у него перелом бедра правой ноги. 

Ранее на Piter.TV: двухмесячного мальчика госпитализировали после падения с дивана на Среднерогатской. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: перелом бедра, ржевская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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