В канаве за остановкой на Ржевской улице мужчина сломал бедро при падении

Росгвардейцы обнаружили и передали медикам мужчину, который упал на остановке общественного транспорта и серьезно травмировал ногу. Помощь понадобилась 60-летнему местному жителю, рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
Утром 3 марта сотрудники отдела вневедомственной охраны по Красногвардейскому району заметили, что в канаве за остановкой, расположенной около поликлиники на Ржевской улице, лежит мужчина и не может подняться. Пострадавший приехал в медицинское учреждение и, выйдя из транспорта, поскользнулся и упал. Фельдшеры "скорой" диагностировали у него перелом бедра правой ноги.
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Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
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