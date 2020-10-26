В Ленобласти сожгли 240 зараженных хризантем

В Ленобласти должностными лицами Управления Россельхознадзора уничтожены 240 хризантем, заражённых карантинным объектом. Цветы прибыли из Словакии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
На складе временного хранения, расположенном в Кронштадте, в результате карантинного фитосанитарного контроля инспекторы нашли в цветах насекомое, по морфологическим признакам схожее с опасным карантинным объектом – западным цветочным трипсом. Наличие карантинного объекта было подтверждено лабораторным анализом.
Партия цветов была сожжена.
Фото и видео: Россельхознадзор
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