В Ленобласти сожгли 240 зараженных хризантем

В цветах было опасное насекомое.

В Ленобласти должностными лицами Управления Россельхознадзора уничтожены 240 хризантем, заражённых карантинным объектом. Цветы прибыли из Словакии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На складе временного хранения, расположенном в Кронштадте, в результате карантинного фитосанитарного контроля инспекторы нашли в цветах насекомое, по морфологическим признакам схожее с опасным карантинным объектом – западным цветочным трипсом. Наличие карантинного объекта было подтверждено лабораторным анализом.

Партия цветов была сожжена.

Фото и видео: Россельхознадзор