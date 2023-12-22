На Тосина полыхали бытовки

Во Фрунзенском районе сегодня, 12 апреля, произошел пожар. На улице Тосина, 2, полыхали бытовки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 15:40. Происходило горение по всей площади трёх бытовок размером 2х5 метров каждая.
На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины. В 16:15 пожар был локализован.
В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.
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Фото: Piter.tv
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