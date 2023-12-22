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На Тосина полыхали бытовки
Сегодня, 17:01
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На Тосина полыхали бытовки

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В 16:15 пожар был локализован.     

Во Фрунзенском районе сегодня, 12 апреля, произошел пожар. На улице Тосина, 2, полыхали бытовки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 15:40.  Происходило горение по всей площади трёх бытовок размером 2х5 метров каждая.

На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины. В 16:15 пожар был локализован.     

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что днем трамвай сбил пешеходов у станции метро "Приморская".

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, пожарные, улица тосина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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