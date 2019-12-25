Петербург ко Дню города украсят за 5,7 миллиона рублей

Подрядчика выберут 26 апреля.

На праздничное оформление Петербурга ко Дню города в этом году выделили более 5,7 млн рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Подрядчику до 17 мая нужно выполнить техническую подготовку оборудования. В период с 18 до 27 мая необходимо поэтапно смонтировать конструкции.

В этом году ко Дню города (27 мая) Петербург украсят флагами, виниловыми баннерами и композициями из стилизованных флагов. Праздничное украшение будет на Невском проспекте, Дворцовой площади, площади Восстания, на Московском проспекте, Васильевском острове и т.д. Подрядчика выберут 26 апреля.

Фото: pixabay