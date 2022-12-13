Песков: угрозы Киева ударить по Москве и Петербургу говорят о правильности действий России

Дмитрий Песков таким образом прокомментировал заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что Киев рассматривает возможность ударов по "изнеженным" и "ленивым" Москве, Санкт-Петербургу и Екатеринбургу.

Киевский режим причастен к организации терактов и не гнушается ничем, что подтверждает правильность избранного РФ пути по защите себя, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков таким образом прокомментировал заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что Киев рассматривает возможность ударов по "изнеженным" и "ленивым" Москве, Санкт-Петербургу и Екатеринбургу.

Мы с вами вчера вспоминали факты причастности украинского режима, киевского режима к организации террористических актов, в том числе чудовищного теракта с [Дарьей] Дугиной, который был в Подмосковье. Дмитрий Песков

По мнению пресс-секретаря президента, киевский режим не гнушается ничем.

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