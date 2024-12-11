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Перед судом предстанет житель Шушар, который угрожал подростку игрушечным пистолетом
Сегодня, 12:19
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Перед судом предстанет житель Шушар, который угрожал подростку игрушечным пистолетом

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Мужчине вменяют ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

Прокуратура Пушкинского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 39-летнего мужчины. Ему вменяют ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), сообщили 3 февраля в надзорном ведомстве. 

В августе прошлого года нетрезвый обвиняемый, находясь в лесополосе в 400 метрах от дома 19 по улице Полоцкой в Шушарах, направил в сторону подростка предмет, похожий на пистолет. Потерпевший, предполагая, что оружие настоящее, воспринял угрозы как реальные. 

Уголовное дело направили мировому судье судебного участка №147 для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Пушкине покупатель забрал две бутылки водки и угрожал продавцам пистолетом. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга

Теги: прокуратура петербурга, угроза убийством
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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