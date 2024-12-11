Перед судом предстанет житель Шушар, который угрожал подростку игрушечным пистолетом

Мужчине вменяют ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

Прокуратура Пушкинского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 39-летнего мужчины. Ему вменяют ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), сообщили 3 февраля в надзорном ведомстве.

В августе прошлого года нетрезвый обвиняемый, находясь в лесополосе в 400 метрах от дома 19 по улице Полоцкой в Шушарах, направил в сторону подростка предмет, похожий на пистолет. Потерпевший, предполагая, что оружие настоящее, воспринял угрозы как реальные.

Уголовное дело направили мировому судье судебного участка №147 для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что в Пушкине покупатель забрал две бутылки водки и угрожал продавцам пистолетом.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга