В отношении петербуржца, применившего газовый баллончик в конфликте с глухонемыми, возбудили уголовное дело

Продолжается сбор доказательств и установление деталей инцидента.

Ранее сообщалось, что, согласно данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти,18 мая в 21:23 полиция Невского района получила сообщение от проживающего в доме №6 на Ивановской улице о возникшей ссоре с неизвестными лицами в его подъезде. После прибытия на место сотрудники патрульно-постовой службы установили, что 44-летний заявивший мужчина, находясь в лифте совместно с пятью посетителями подъезда, имеющими ограниченные возможности (их возраст варьировался от 19 до 33 лет), распылил газ из собственного баллона прямо в кабине лифта, после чего покинул место происшествия.

Все участники конфликта были доставлены в ближайшее отделение полиции, где с помощью сурдопереводчика дали показания и вскоре освобождены. Позднее граждане обратились в медицинское учреждение с жалобами на повреждения, полученные вследствие воздействия газа, где после оказания необходимой медицинской помощи им было назначено амбулаторное лечение. Затем они направили официальные обращения в полицию.

Расследованием обстоятельств произошедшего занимается следствие, которое квалифицировало данное деяние по второй части статьи 213 Уголовного кодекса РФ ("Хулиганство"). Продолжается сбор доказательств и установление деталей инцидента.

Ранее мы сообщили о том, что неизвестные выстрелили студенту в ногу из пневматики на Ленинском проспекте.

Фото: Piter.TV