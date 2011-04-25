Петербуржец распылил баллон с газом в группу глухонемых в Невском районе

Предполагаемый виновник помещён под стражу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

"Оперативное прикрытие" передает информацию о произошедшем столкновении между проживающим в доме на пересечении улиц Ивановской и Бабушкина 44-летним мужчиной и несколькими посторонними лицами. Инцидент произошёл поздно вечером 18 мая, в 21:25, на седьмом этаже здания.

По версии произошедшего, мужчина распылил содержимое газового баллончика на группу из пяти человек, находившихся в лифте, состоящую из трёх молодых женщин и двоих мужчин. Затем заявитель обратился в органы правопорядка с сообщением о присутствии посторонних лиц в подъезде.

Выяснилось, что жертвами инцидента оказались пятеро жителей Петербурга с нарушениями слуха и речи. Трем женщинам, а также одному из сопровождавших их спутников, молодому человеку 25 лет, потребовалась медицинская помощь.

Следственными органами были проведены беседы с пострадавшими через посредника, владеющего языком жестов, в отделении полиции. Потерпевшие подали официальные жалобы на инициатора конфликта.

Предполагаемый виновник помещён под стражу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина ударил ножом соседа-собутыльника на Композиторов.

Фото: Piter.TV