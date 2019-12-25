Эксперты призвали поддержать учреждения дополнительного образования в пандемию

Эксперты отметили, что таким организациям очень тяжело восстанавливаться.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" поделились мнением о том, какую отрасль стоит выделить среди пострадавших от пандемии. По мнению экспертов, — это учреждения дополнительного образования. К ним относятся детские кружки, различные курсы, частные школы и детские сады.

По мнению авторов, после распада такие организации восстанавливаются долго и трудно, поэтому на них стоит обратить внимание. В качестве мер поддержки эксперты предложили решить вопрос с арендой.

Обстановка в стране разная, но как минимум Москва могла бы обсудить поддержку в форме субсидирования арендных ставок на долгосрочный период или частичного возмещения расходов на аренду в период нерабочих дней, когда эти организации вынужденно закрываются. считают эксперты.

Они отметили, что дистант возмещают не всегда, к тому же, попасть под меры поддержки могут не все.

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