Дрозденко потребовал 10% участков под ИЖС отдавать многодетным семьям

Решение было принято после получения жалоб на отсутствие свободных участков для многодетных семей.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поставил перед муниципалами условие: 10% участков под ИЖС отдавать многодетным семьям бесплатно. Об этом стало известно изданию Online47.

Разрешение на отдачу участков для продажи под ИЖС будет возможно получить только если не менее 1/10 части площади территорий переданы многодетным семьям. В свою очередь, правительство будет участвовать в финансировании в создании инфраструктуры.

Решение было принято после получения жалоб на отсутствие свободных участков для многодетных семей. При этом, территории под коттеджные поселки всегда находятся.

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