Дрозденко потребовал 10% участков под ИЖС отдавать многодетным семьям

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поставил перед муниципалами условие: 10% участков под ИЖС отдавать многодетным семьям бесплатно. Об этом стало известно изданию Online47.
Разрешение на отдачу участков для продажи под ИЖС будет возможно получить только если не менее 1/10 части площади территорий переданы многодетным семьям. В свою очередь, правительство будет участвовать в финансировании в создании инфраструктуры.
Решение было принято после получения жалоб на отсутствие свободных участков для многодетных семей. При этом, территории под коттеджные поселки всегда находятся.
Фото: pexels
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