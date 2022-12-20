За убийство сотрудницы секс-шопа петербуржец проведёт в колонии 18 лет

Суд признал петербуржца виновным в убийстве из корыстных побуждений и разбое. Обвиняемый вину признал частично.

Городской суд Петербурга приговорил к 18 годам колонии строгого режима мужчину, обвиняемого в убийстве девушки-продавца в магазине интимных товаров на улице Дыбенко. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Суд признал петербуржца виновным в убийстве из корыстных побуждений и разбое. Обвиняемый вину признал частично. По его версии, он совершил неквалифицированное убийство и кражу. Пояснил, что украденные товары планировал подарить другу, у которого были проблемы в личной жизни. В последнем слове он также сообщил, что не помнит девушку, которой наносил удары ножом.

Согласно материалам следствия, поздно вечером 18 февраля петербуржец зашёл в магазин интим-товаров и напал на девушку-продавца. Он пригрозил ей ножом и потребовал зайти в подсобку. Когда сотрудница отказалась это сделать, мужчина начал наносить ей удары ножом. Было насчитано не менее 20 ударов в голову, шею и туловище.

Убийца скрылся, похитив из магазина два мастурбатора, по 1310,4 рубля каждый.

Фото и видео: объединенная пресс-служба городских судов