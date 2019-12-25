У шестиклассников из Петербурга забрали учебники по английскому, в которых была ссылка на фильмы для взрослых

Временно ученики будут изучать программу благодаря электронным носителям. Когда будет готов новый тираж, дети получат "безопасные" книги и продолжат обучение в привычном формате.

Шестиклассники из Петербурга остались без бумажных учебников по английскому языку. Книги изъяли в связи с тем, что на одном из изображений была напечатана ссылка на сайт с фильмами для взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по образованию города.

Как только будет готов новый тираж, дети начнут учиться по привычным бумажным книгам. А пока их заменят электронные носители и другие современные технологии.

Отметим, что ссылку на "вредный" сайт обнаружил петербургский школьник. Он рассказал о случившемся матери, а та опубликовала информацию на портале Pikabu.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Рощинской школе искусств прошел первый концерт с использованием новых музыкальных инструментов.

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