Турпоток из Китая в Петербург может ещё сильнее вырасти

Китай лидирует в числе стран, куда отправляются в командировки из России.

Взаимный турпоток между Россией и Китаем в 2025 году может увеличиться на 20% по сравнению с предыдущим годом. Такой прогноз озвучил директор Центра развития международного туризма ЦСР Олег Кочуг на крупнейшей китайской туристической выставке COTTM, пишет "Деловой Петербург".

Ключевым фактором роста станет расширение авиасообщения: в осенне-зимний сезон 2024-2025 годов китайские авиакомпании выполняли 108 рейсов в неделю в Россию (против 85 до пандемии)

Сейчас между странами действует около 200 прямых рейсов, соединяющих 17 китайских и 14 российских городов. Основные направления китайских туристов: Дальний Восток, Москва, Санкт-Петербург. По данным Минэкономразвития, в 2024 году взаимный турпоток составил 2,8 млн человек. Россию посетили более 1,2 млн китайских граждан.

Ранее Piter.TV сообщал, что Япония упростит получение визы для туристов из Санкт-Петербурга.

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