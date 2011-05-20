Япония упростит получение визы для туристов из Санкт-Петербурга

Генконсульство с 17 февраля отменяет требование о бронировании и оплате отеля.

Генеральное консульство Японии в Санкт-Петербурге с 17 февраля 2025 года отменяет требование о предоставлении подтверждения бронирования отеля для получения туристической визы. Об этом сообщается на сайте консульства.

Теперь для оформления документов достаточно указать предполагаемые места проживания в "программе пребывания" без необходимости предоставлять подтверждающие бронирование документы. Важно отметить, что адреса отелей по-прежнему являются обязательной частью анкеты, то есть туристам необходимо заранее определиться с местами проживания.

Напомним, что в ноябре 2024 года аналогичные изменения были введены посольством Японии в Москве. Эти нововведения значительно упрощают процесс получения визы для граждан России, планирующих туристические поездки в Японию.

Ранее Piter.TV сообщал, что зарубежный турпоток в Санкт-Петербург вырос на 46% в 2024 году.

Фото: pxhere