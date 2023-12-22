"Турагент" проведет 2 года в колонии за обман петербуржцев

Петербуржцы лишались денег и возможности отдохнуть на море. В результате указанных преступных действий гражданам причинен материальный ущерб на общую сумму более 1 млн рублей.

Девушка, представлявшаяся турагентом, приговорена к реальному лишению свободы, сообщила прокуратура Московского района Петербурга.

В ходе судебного следствия установлено, что в 2021-2022 годах 29-летняя обвиняемая предлагала путевки на Мальдивы, в Дубай, Таиланд и Сочи, также она "продавала" дорогостоящие смартфоны. В итоге покупатели лишались денег и возможности отдохнуть на море.

В результате указанных преступных действий гражданам причинен материальный ущерб на общую сумму более 1 млн рублей.

Суд назначил наказание петербурженке в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Причиненный ущерб частично возмещен в добровольном порядке.

Несколько дней назад петербургская пенсионерка лишилась 21 млн рублей.

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