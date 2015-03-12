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Из-за случая туберкулеза в лагере "Военмех" суд Петербурга закрыл медцентр
Сегодня, 16:59
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Из-за случая туберкулеза в лагере "Военмех" суд Петербурга закрыл медцентр

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В отношении организации завели уголовное дело.

Ленинский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности медицинское учреждение "ГорЗдрав" в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических требований, пишет "Петербургский дневник"

По решению суда деятельность организации приостановили на 60 суток. В отношении медцентра завели уголовное дело. Его комиссия не выявила у сотрудницы детского лагеря "Военмех" в поселке Рощино опасную форму туберкулеза, там проводились дезинфекционные мероприятия. 

Ранее на Piter.TV: оскорблением ребенка в общедомовом чате заинтересовалась прокуратура Петербурга. 

Фото: Piter.TV 

Теги: суд, туберкулез
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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