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Оскорблением ребенка в общедомовом чате заинтересовалась прокуратура Петербурга
Сегодня, 9:20
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Оскорблением ребенка в общедомовом чате заинтересовалась прокуратура Петербурга

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Прокурор возбудил в отношении нарушительницы дело по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ.

Прокуратура Петербурга провела проверку по обращению об оскорблении мальчика. В мае горожанка разместила в общедомовом чате фото ребенка с детской площадки с оскорбительным текстом. Женщина обсудила с соседями вопросы воспитания и поведения, а также сделала замечание родителям. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 29 июля. 

Дикарь – пожалуй, одно из самых мягких слов, которым правонарушительница опрометчиво охарактеризовала несовершеннолетнего. Родители ребенка обратились в прокуратуру. Согласно лингвистическому исследованию, высказывания женщины содержат негативные сведения о ребенке, выраженные в уничижительной и пренебрежительной формах. 

Пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Женщина сказала в прокуратуре о том, что перегнула палку и сожалеет о своих словах. Кадр с мальчиком она удалила. 

Прокурор возбудил в отношении нарушительницы дело по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ. Административные материалы направлены в суд. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге водителя оштрафовали на 5 тыс. рублей за оскорбление женщины во время дорожного конфликта. 

Фото: Piter.TV 

Теги: оскорбление, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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