Оскорблением ребенка в общедомовом чате заинтересовалась прокуратура Петербурга

Прокурор возбудил в отношении нарушительницы дело по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ.

Прокуратура Петербурга провела проверку по обращению об оскорблении мальчика. В мае горожанка разместила в общедомовом чате фото ребенка с детской площадки с оскорбительным текстом. Женщина обсудила с соседями вопросы воспитания и поведения, а также сделала замечание родителям. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 29 июля.

Дикарь – пожалуй, одно из самых мягких слов, которым правонарушительница опрометчиво охарактеризовала несовершеннолетнего. Родители ребенка обратились в прокуратуру. Согласно лингвистическому исследованию, высказывания женщины содержат негативные сведения о ребенке, выраженные в уничижительной и пренебрежительной формах. Пресс-служба прокуратуры Петербурга

Женщина сказала в прокуратуре о том, что перегнула палку и сожалеет о своих словах. Кадр с мальчиком она удалила.

Прокурор возбудил в отношении нарушительницы дело по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ. Административные материалы направлены в суд.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге водителя оштрафовали на 5 тыс. рублей за оскорбление женщины во время дорожного конфликта.

Фото: Piter.TV