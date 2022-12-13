В Зеленогорске пенсионер забил до смерти палкой сына и вывез в лес

Полицейским он рассказал, что его сын пропал без вести.

Полицейские нашли тело 47-летнего жителя Зеленогорска, который пропал в конце декабря 2022 года. По предварительной информации, к исчезновению мужчины причастен его 74-летний отец.

По данным Piter.tv, пенсионер 3 января обратился в полицию и сообщил, что 24 декабря 2022 года вечером ушёл из дома и не вернулся его сын. Вечером 10 января 2023 года поступило сообщение об обнаружении трупа напротив проезжей части в лесном массиве в районе поселка Ушково. Это был труп пропавшего 47-летнего мужчины, на голове имелись повреждения.

По подозрению в совершении данного преступления был задержан 74-летний отец погибшего. По предварительной информации, ночью 25 декабря между отцом и сыном произошел конфликт. Пенсионер ударил мужчину деревянной палкой по голове не менее пяти раз. После этого на своём автомобиле вывез тело в лес.

По факту убийства возбуждено уголовное дело, пенсионер помещен в ИВС.

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Фото: pxhere.com