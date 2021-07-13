Тимати станет совладельцев выкупленной сети Starbucks

Иностранная компания решила окончательно уйти из России.

Ресторатор Антон Пинский, рэпер и предприниматель Тимати и компания "Синдика" выкупили сеть кофеен Starbucks, которая в марте решила приостановить свою работу в России, а в мае заявила об уходе с рынка. О покупке 15 июля Пинский сообщил изданию "Forbes".

По словам ресторатора, он сделал предложение зарубежной компании еще в марте. Условия сделки не раскрываются. Также неизвестно новое название сети кофеен.

Держатели карты Starbucks, если на них остались средства, могут вернуть свои деньги. Для этого нужно обратиться до 1 сентября в Службу Поддержки гостей по телефону +7 (499) 270-40-40 по будням с 9.30 до 20.30 или по электронной почте sbux_rus@alshaya.com

Фото: Piter.tv