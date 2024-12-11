Tikkurilla продала петербургский бизнес новым владельцам

Российское дело финского производителя лакокрасочных изделий сменило владельца.

ООО "Тиккурила" – юридическое лицо российского бизнеса финской фирмы по производству лакокрасочных изделий с 5 февраля перешло во владение московского АО "Смартбизнесгрупп", – сообщает РБК со ссылкой на ЕГРЮЛ.

До вчерашнего дня единственным владельцем ООО "Тиккурила" значился финский Tikkurila Oyj. В самой компании передачу российского бизнеса не комментировали.

О намерении уйти с рынка России в Tikkurilla заявляли еще в 2022 году. А в 2024 российское дело финского производителя сменило название бренда краски на Tikkivalla.

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