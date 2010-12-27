ЖК "ЗимаЛето" может пострадать из-за финского завода красок

"Тиккурила" намеревается вернуть участок земли, которым сейчас занят жилой корпус.

Финский завод красок "Тиккурила" собирается восстановить свою санитарно-защитную зону (СЗЗ) на Охте, пишет издание "Gazeta.spb". Этот план грозит снести один из домов в жилом комплексе "ЗимаЛето".

На заседании с Комиссией по экозащите населения ЗакСа Петербурга производитель красок заявил, что переносить завод не будет и продолжит попытки восстановить СЗЗ на прежнем месте.

"Тиккурила" считает, что СЗЗ в 2016 году незаконно сократили: тогда территория зоны занимала 150 метров по периметру завода, но позднее ее урезали до 40 метров с западной стороны. Именно в это время на "урезанной" территории началось строительство "ЗимаЛето". Компания будет добиваться справедливого решения по этому поводу: либо корпус признают самостроем на незаконно уменьшенной территории "Тиккурилы", либо "Тиккурила" заплатит на расселение жильцов, если вопреки всему возьмется расширять СЗЗ заново.

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