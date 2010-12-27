Завод красок "Тиккурила" переедет с Малой Охты в ближайшие 5 лет

Заявление об этом сделала президент компании.

Финский производитель красок "Тиккурила" планирует переносить свою петербургскую площадку с Уткиного проспекта в другое место. Об этом 31 октября сообщила "Фонтанка" со ссылкой на президента компании Элису Маркула.

Глава "Тиккурилы" отметила, что решение связано с неудобным сосуществованием завода с жилыми кварталами поблизости. Поиск площадки может растянуться на пять лет.

У "Тиккурилы" два филиала в Петербурге: на Уткином проспекте и в районе Обухово. У компании были планы построить еще один завод в индустриальном парке в Ленобласти, но отказались от идеи, приняв во внимание невысокий спрос россиян на органорастворимые краски, на которых должен был специализироваться новый филиал.

Ранее мы рассказывали, что ЖК "ЗимаЛето" может пострадать из-за финского завода красок.

Фото: Piter.TV