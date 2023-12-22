В Петербурге пройдет тестовая эксплуатация двух новинок пассажирского транспорта

Тестовая эксплуатация обоих транспортных средств продлится два месяца.

В Петербурге пройдет тестовая эксплуатация двух новинок пассажирской техники. Соответствующие соглашения о сотрудничестве подписаны 17 мая на V Международном транспортном фестивале "ТранспортФест" между ГУП "Пассажиравтотранс" и ООО "Лидер Трак энд Бас", ООО "СИМ-авто" ("Русбизнесавто").

Первой компании принадлежит электробус большого класса Asiastar X9 City EV. Второй – туристический автобус Higer KLQ6128LQ.

Электробус Asiastar X9 City EV обладает 100% низким полом. Оснащён местами для инвалидных и детских колясок; механической аппарелью; широкими местами для лиц приоритетной категории; зарядной розеткой; центральным электромотором; тяговыми батареями LFP емкостью до 422 кВт∙ч.

Туристический автобус Higer KLQ6128LQ работает на дизельном топливе, имеет современный облик, оборудована комфортным местом водителя с двумя подлокотниками. В представленной модификации увеличен объем топливного бака и багажного отделения.

Тестовая эксплуатация обоих транспортных средств продлится два месяца. При положительных результатах машины могут быть выкуплены ГУП "Пассажиравтотранс" для постоянной работы в Петербурге.

Ранее стало известно, что количество парковочных мест для людей с инвалидностью вырастет в Петербурге.

Фото: Комитет по транспорту