Телеканал "Кино ТВ" оштрафовали за нарушение законодательства о защите детей

Телеканал 21 октября 2024 года допустил в эфир художественные фильмы со знаками информационной продукции 12+ и 16+, содержание которых не соответствовало возрастным ограничениям.

Мировой судья судебного участка №152 Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности ООО "Кино ТВ" и главного редактора телеканала Андрея Морозова. Поводом стало нарушение ч.2 ст.13.21 КоАП РФ, связанное с распространением контента, причиняющего вред здоровью и развитию детей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Телеканал 21 октября 2024 года допустил в эфир художественные фильмы со знаками информационной продукции 12+ и 16+, содержание которых не соответствовало возрастным ограничениям.

В фильме "Орудия смерти: Город костей" (12+) выявлены сцены лишения жизни, демонстрация увечий человеческого тела и животных, а также сцены трансформации тел. Картина "Конан-варвар" (16+) также содержала сцены насилия и увечий. В фильме "Последний рубеж" (16+) были показаны вещества, которые могли восприниматься как наркотические или психоактивные.

Суд назначил ООО "Кино ТВ" штраф в размере 30 тысяч рублей, а главному редактору Андрею Морозову — 5 тысяч рублей.

Фото: unsplash